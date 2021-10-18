Москва, 18 октября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Вакцинация взрослых — более приоритетная задача, чем вакцинация детей. Об этом 18 октября заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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«Детская вакцина — это хорошо. Но пока что, я думаю, в виде добровольной вакцинации, потому что для детей коронавирус несёт минимальную угрозу. Встречаются тяжёлые случаи, но крайне редко, намного реже, чем у взрослых», — заявил Лукашев.

«Рассматривать массовую вакцинацию детей, на мой взгляд, возможно только тогда, когда будут привиты практически все взрослые. Иначе получается, что мы прививаем детей, чтобы защитить тех взрослых, которые прививаться не хотят», — указал он.

В Центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи рахработали детскую вакцину от коронавируса. Она может получить название «Спутник М»