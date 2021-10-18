Новосибирск, 18 октября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 18 октября, за сутки было зарегистрировано 1212 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Ponchikov.net ОРВИ

Отметим, что днём ранее, 17 октября, за сутки было зарегистрировано 3687 обращений из-за ОРВИ.

Отметим, что в регионе на сегодняшний день выявлено 67 042 случая заражения коронавирусом (+245 за сутки), в том числе у 6094 детей; 52 245 пациентов полностью выздоровели (+34 за сутки); умерли 3209 человек (+16 за сутки).