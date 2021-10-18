Кишинёв, 18 октября 2021, 15:26 — REGNUM Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) продолжит продвигать отношения стратегического партнерства с Россией, заявил 18 октября лидер партии, экс-президент республики Игорь Додон.
По его словам, сформированное проевропейской Партией действия и солидарности (ПДС) правительство не занимается развитием отношений с Россией и с Евразийским экономическим союзом, где Молдавия получила статус наблюдателя.
Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон уйдёт с поста председателя партии на декабрьском съезде ПСРМ.
Он сообщил, что выступает с предложением аннулировать пост председателя партии и оставить должность исполнительного секретаря. Додону предложили остаться почетным председателем ПСРМ, он заявил, что это решение должны принять делегаты будущего съезда.