Кишинёв, 18 октября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) продолжит продвигать отношения стратегического партнерства с Россией, заявил 18 октября лидер партии, экс-президент республики Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Мы внесем изменения в политическую программу партии, усилим акцент на национальных интересах страны и народа, — сказал он на брифинге. — Мы будем продвигать взвешенную внешнюю политику, основанную на стратегическом партнерстве с Российской Федерацией и прагматичных отношениях с ЕС».

По его словам, сформированное проевропейской Партией действия и солидарности (ПДС) правительство не занимается развитием отношений с Россией и с Евразийским экономическим союзом, где Молдавия получила статус наблюдателя.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон уйдёт с поста председателя партии на декабрьском съезде ПСРМ.

Он сообщил, что выступает с предложением аннулировать пост председателя партии и оставить должность исполнительного секретаря. Додону предложили остаться почетным председателем ПСРМ, он заявил, что это решение должны принять делегаты будущего съезда.