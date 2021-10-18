Варшава, 18 октября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер в эфире телеканала TVP Info заявил, что власти страны желают напомнить о сущности Европейского союза. По его словам, Евросоюз — это не федерация, а союз суверенных стран.

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«Суть функционирования Европейского союза — в сообществе суверенных государств, объединенных экономическими интересами. Варшава хочет напомнить это Брюсселю и всем, кто стремится управлять польской политикой и законодательством извне», — заявил Мюллер.

По его словам, «плохое функционирование Европейского союза вызывает негативное отношение граждан многих стран Сообщества».

«Польша является очень проевропейской с точки зрения опросов, но во многих странах слышны критические голоса. Именно потому, что ЕС пытается войти в каждую сферу жизни, вместо того, чтобы оставить этот принцип субсидиарности и помощи, о котором часто говорится и подчеркивается в договорах», — заявил чиновник.

Петр Мюллер также сообщил, что премьер-министр страны Матеуш Моравецкий направит письмо лидерам ЕС, касающееся взаимоотношений конституционного и евросоюзного законодательства. Письмо будет направлено перед завтрашним выступлением главы польского правительства в Европейском парламенте в ходе дискуссии на тему Польши.