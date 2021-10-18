Мурманск, 18 октября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. С начала года доходы бюджета Мурманской области от налоговых отчислений выросли на 27%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж. Лев Атаманов. 1954. СССР Деньги

«В значительно большем объеме от плана поступают налоговые и неналоговые доходы бюджета, в основном — налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц, прирост по итогам 9 месяцев по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 27% или 13,3 млрд рублей», — отметил глава областного минфина Михаил Селезнев.

Отмечается, что прирост доходов обусловлен как стабильной работой крупных предприятий области, так и хорошей ценовой конъюнктурой на рынке на производимую ими продукцию. В связи с этим, а также учитывая уточненные прогнозы от крупных налогоплательщиков Мурманской области, предлагается увеличить оценку поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета на 19,3 млрд рублей.

В ближайшее время региональный парламент рассмотрит правки в проект бюджета на 2022 — 2023 год. С учетом перевыполненного плана по налогам власти планируют проиндексировать зарплаты работникам бюджетной сферы, не относящимся к категориям, определенных указами Президента РФ, на 5% с 1 сентября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин России фиксирует устойчивое исполнение бюджетов регионов, большинство субъектов РФ имеют профицит.