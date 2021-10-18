Москва, , 15:33 — REGNUM Заявления о плохом состоянии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на фоне голодовки сильно преувеличены. Об этом 18 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«По поводу Саакашвили. Я почему-то вспомнил Юлию Тимошенко, которую на коляске выкатывали на какие-то майданы. И когда власть поменялась, она встала и пошла. У меня ощущение что Саакашвили играет такой же спектакль. Когда конъюнктура изменится, он встанет и пойдет — здоровый как бык, лось. Он опух от того, что постоянно вкусно и сытно ел», — сказал Коротченко.

Как сообщало ИА REGNUM, Саакашвили взят в Грузии под стражу 1 октября и помещен в тюрьму в городе Рустави неподалеку от столицы этой страны Тбилиси. Ранее его заочно приговорили к шести годам заключения по двум уголовным делам. Ещё два дела находятся на рассмотрении в суде. Кроме того, экс-президента обвиняют в нарушении госграницы Грузии. Сам Саакашвили назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку.

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