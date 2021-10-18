Вашингтон, 18 октября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Американский актёр Рами Малек принял участие в съёмках пародии на сериал «Игра в кальмара» для шоу Saturday Night Live. Об этом 18 октября пишет портал SRSLY.

Скриншот с YouTube Рами Малек

В ролике Малек предстал в образе одного из участников выдуманного состязания — в это время он пел вместе с актёром Питом Дэвидсоном о происходящем вокруг. В песне артисты шутили, что надзиратели в игре надели маски в виде значков джойстика от PlayStation.

ИА REGNUM напоминает, что сериал «Игра в кальмара» назван самым популярным шоу сервиса Netflix. За месяц его посмотрели более 111 млн пользователей платформы.