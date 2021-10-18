Тбилиси, , 15:21 — REGNUM Министр обороны США Ллойд Остин и глава минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе подписали соглашение об усилении обороноспособности и возможностей сдерживания для Грузии. Об этом 18 октября сообщил на брифинге в Грузии глава американского оборонного ведомства.

Ллойд Остин (сс) Senior Airman Perry Aston

«Эта инициатива станет центральной для сотрудничества между департаментом обороны США, с одной стороны, и министерством обороны Грузии и Силами обороны Грузии, с другой», — объявил Остин.

Он отметил, что соглашение станет началом новой «захватывающей» фазой в сотрудничестве Вашингтона и Тбилиси. Глава Пентагона заявил, что США будет стремиться усилить военный потенциал Грузии, а также поддержит контакты грузинского руководства с НАТО.

Напомним, Остин прибыл в Тбилиси 18 октября. Это его первый визит в Грузию в качестве минобороны США.

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