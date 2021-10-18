София, 18 октября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. В Болгарии цены на основные продукты питания выросли по сравнению с 2020-м годом на десятки процентов. Об этом говорится в опубликованном 18 октября специальном отчёте Национального института статистики (НИС) РБ, передает Болгарское телевидение.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По данным экспертов, наиболее существенно в стране подорожали овощи и фрукты (от 11,8% до 13%), а также мясомолочная продукция (до 20%). Как отмечают аналитики, тенденция подобного ценового роста будет сохраняться.

«Сложившаяся ситуация обусловлена инфляцией и падением экономики Болгарии в целом», — говорится в документе НИС.

Напомним, ранее временное правительство Болгарии объявило о намерении выделить из государственного бюджета дополнительные средства на социальную поддержку ряда категорий болгарских граждан «в период пандемии и других экономических потрясений». Кроме того предполагается, что в ближайшее время София реализует новую программу поддержки аграрного сектора Болгарии.