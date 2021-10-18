Майкоп, 18 октября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Строительство трёх объектов здравоохранения будет завершено до конца 2021 года в Республике Адыгея. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 18 октября, заявил глава республики Мурат Кумпилов в ходе рабочей поездки в Кошехабльский район.

Фото Алексея Гусева Мурат Кумпилов ознакомился с ходом строительства врачебной амбулатории в ауле Блечепсин

Мурат Кумпилов ознакомился с ходом строительства врачебной амбулатории в ауле Блечепсин, о ходе строительства рассказали министр здравоохранения РА Рустем Меретуков, глава МО «Кошехабльский район» Заур Хамирзов и гендиректор ООО «Марк сервис» Мурат Чуяко.

Здание врачебной амбулатории строится по программе модернизации первичного звена здравоохранения, стоимость объекта — 25 млн рублей. На данный момент возведены стены и стропильные конструкции кровли будущей амбулатории. Ведутся внутренние и внешние отделочные работы, разводка инженерных коммуникаций.

Медучреждение будет осуществлять диспансеризацию населения и оказывать поликлинические услуги, здесь же будут принимать врачи узких специальностей. Амбулаторными услугами новое учреждение охватит население аула, где проживает около 3 тыс. человек, а также жителей близлежащих населенных пунктов.

Глава республики осмотрел ход строительства и дал поручения по синхронизации подключения объекта к подводящей коммунальной инфраструктуре.

«Перед нами стоят серьезные задачи по улучшению работы первичного звена в сфере здравоохранения. На президиуме Госсовета в прошлом году президент России Владимир Путин уделил данному направлению особое внимание. Мы понимаем, что решение этой задачи напрямую влияет на качество и продолжительность жизни населения. От качества оказываемых медуслуг на уровне первичного звена зависит не только эффективность лечения, но и в целом здоровьесбережение населения», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Мурат Кумпилов также сообщил, что в 2021 году в Адыгее завершится строительство трех объектов здравоохранения. Минздравом и руководством территорий на местах ведется строгий контроль по соблюдению сроков и качества их строительства. Также глава региона обратил особое внимание руководства минздрава и муниципалитета на эффективное проведение прививочной кампании населения от коронавируса и сезонных заболеваний.