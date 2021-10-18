Тюмень, 18 октября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 298 случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 октября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 295 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 18 октября 2021 года коронавирусом заразились 66 545 человек, выздоровели 56 796 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 18 октября в регионе скончались 2164 пациентов с COVID-19 (на 27 человек больше, чем днём ранее).