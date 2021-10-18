Джакарта, 18 октября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Правительства Индонезии и Малайзии готовы решать морские вопросы на границах двух стран, сообщает CNN Indonesia.

TUBS Индонезия на карте Юго-Восточной Азии

Об этом главы МИД Индонезии и Малайзии договорились на двусторонней встрече 18 октября.

«Технические группы двух стран в настоящее время находятся на заключительной стадии, чтобы завершить создание морских границ», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

Индонезия и Малайзия ведут спор в южной части Малаккского пролива и в море Сулавеси.

По словам главы МИД Индонезии, усилия по поддержанию мира и стабильности в регионе должны продолжаться.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел Индонезии и Малайзии согласились, что не было значительного прогресса в реализации пяти пунктов, достигнутых Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), касающихся конфликта в Мьянме.