Таллин, , 15:14 — REGNUM Всего нескольких тысяч голосов не хватило Центристской партии, чтобы представитель партии, мэр Михаил Кылварт продолжил единолично управлять Таллином. Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa.ee Александр Чаплыгин написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Таллин. Вид на Вышгород (Тоомпеа) Bpa

Однако публицист считает, что «хоронить» центристов в Таллине рано, так как велики шансы создания коалиции с ее участием: «Центристы и Кылварт, судя по всему, никуда не денутся. Все политики, за исключением бесноватого Рейнсалу (партия националистов Isamaa — ИА REGNUM), предпочтут вступить в союз с Центристской партией, нежели лепить непредсказуемую коалицию из пяти партий».

Чаплыгин считает, что центристы согласятся на коалицию, чтобы продолжить выполнять свои обещания избирателям.

«Я думаю, что центристы пойдут на создание коалиции. Заявления Кылварта о готовности уйти в оппозицию — это сгоряча. Центристам для большинства хватит одного партнера, и им станет тот, кто согласится сохранить русское образование», — считает публицист.

Однако сделать это будет непросто, признался Чаплыгин, так как ни одна из прошедших в горсобрание партий, кроме центристов, не собирается зачищать образование на русском языке.

По итогам прошедших 17 октября 2021 года муниципальных выборов центристы получили 38 из 79 мест в Таллинском горсобрании. Это означает, что они впервые с 2005 года утратили в столице абсолютное большинство, позволявшее им управлять Таллинном единолично.

В столице Эстонии порядка 47% русскоязычных жителей.