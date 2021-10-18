Горно-Алтайск, 18 октября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. В Горно-Алтайске после поднятого в сети резонанса, строители срезали георгиевские ленты с мусорных мешков, которыми они были перевязаны. Местные жители сняли процесс на видео, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата со страницы в инстаграм @ovlasenko Срезанные с мусорных мешков георгиевские ленты в Горно-Алтайске

«На фото и видео, чтобы вы понимали, мешки со строительным мусором, завязанные георгиевскими лентами. Здание Петра Сухова, 2», — прокомментировала блогер Ольга Власенко.

Она напомнила также, что за осквернение символов воинской славы России, публичное оскорбление памяти защитников Отечества предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, скандал разразился после публикации в соцсети фото перевязанных георгиевской лентой мешков с мусором. Пользователи возмутились этому, предложив отправить хозяину объекта моток верёвки.