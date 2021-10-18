Москва, , 15:13 — REGNUM Россия с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства России при НАТО. Об этом 18 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности, и в ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО», — пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

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Кроме того, добавил Лавров, что РФ приостановит работу информбюро Североатлантического альянса и деятельность военной миссии связи НАТО в Москве.

«Аккредитация её (миссии — Прим. ИА REGNUM) сотрудников отзывается с 1 ноября», — сказал российским министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в НАТО приняли решение о сокращении числа сотрудников российского постоянного представительства при альянсе с 20 до десяти человек. В Североатлантическом альянсе заявили, что восемь сотрудников представительства лишены аккредитации якобы из-за того, что те являются «незаявленными сотрудниками российской разведки». Ещё две позиции в штате постпредства были сокращены. Москва пообещала ответить на эти недружественные шаги.