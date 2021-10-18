Москва, 18 октября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Привитые от коронавируса граждане могут представлять опасность для непривитых. Об этом 18 октября заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев на телеканале «Россия 24».

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«Привитые или часть из них может болеть, обычно, действительно, намного легче, летальные случаи намного реже. Но всё равно болеют и в редких случаях умирают», — заявил Лукашев.

«Во-вторых, вирус изменился и частично пробивает защиту. Вакцина работает, но хуже, чем раньше. А в-третьих, вакцинированные могут быть заразными для остальных. Могут переносить инфекцию бессимптомно, но при этом принести её к своему родственнику или коллеге, который не вакцинирован», — указал он.