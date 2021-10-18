Таллин, , 15:08 — REGNUM Утрата Центристской партией абсолютного большинства в горсобрании Таллина является для нее очевидным поражением на местных выборах. Об этом мэр Таллина и вице-председатель Центристской партии Михаил Кылварт заявил rus.err.ee.

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«Мы не смогли доказать и показать, что способны реализовывать свои обещания и программу; люди хотят перемен», — заявил Кылварт.

Он признал, что тактика остальных партий и избирательных союзов в Таллине по принципу «голосуйте за кого-угодно, только не за центристов» принесла свои плоды: «Все другие партии, которые объявили, что главной проблемой в Таллине является Центристская партия, теперь должны доказать, как они проводят изменения».

Он заявил, что теперь, после отстранения центристов от власти в столице, все остальыне политические силы должны доказать, что они договороспособны на создание новой городской власти.

Без коалиционного союза это невозможно, отметил он.

По итогам прошедших 17 октября муниципальных выборов центристы получили 38 из 79 мест в Таллинском горсобрании. Это означает, что они впервые с 2005 года утратили в столице абсолютное большинство, позволявшее им управлять Таллинном единолично.