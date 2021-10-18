Кишинёв, , 15:08 — REGNUM Экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон уйдёт с поста председателя партии на декабрьском съезде ПСРМ. Об этом он 18 октября сообщил на брифинге.

Игорь Додон Presedinte.md

«Я останусь в партии, рядом с командой, чтобы подготовить возвращение социалистов к власти. Изменится форма моей политической деятельности, но цели останутся теми же», — сказал Додон.

Он сообщил, что выступает с предложением аннулировать пост председателя партии и оставить должность исполнительного секретаря. Додону предложили остаться почетным председателем ПСРМ, он заявил, что это решение должны принять делегаты будущего съезда.

Стоит отметить, что Додон 18 октября заявил, что сдаст мандат депутата парламента Молдавии. Кроме того, он объявил, принял предложение возглавить организацию «Молдавско-российский союз деловых людей».

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