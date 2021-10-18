Не только зарплаты: директор лицея в Костроме о привлечении поваров в школы
Кострома, 18 октября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Директор лицея №32 в Костроме Маргарита Кучеровская предложила решать проблему с нехваткой кадров в школьных столовых не только с помощью увеличения зарплат. Она считает, что администрации города нужно активизировать работу по заключению целевых договоров с учебными заведениями, готовящих поваров. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
Напомним, в начале сентября 2021 года из учреждения уволились все повара, недовольные оплатой труда. Учащихся лицея пришлось кормить сухпайками. Вопросом заинтересовался губернатор региона Сергей Ситников. Он потребовал от администрации города «переработать подходы» к зарплатам специалистов в течение месяца.
Требование было выполнено — если раньше кухонные работники могли получать за 8-часовой рабочий день 12 792 рублей (МРОТ), а костромские повара — 15 тысяч рублей, то с сентября зарплаты стали составлять 17 и 25 тысяч рублей соответственно.
Однако, в лицее №32 эта мера не решила всех проблем. Всего в столовой учреждения трудятся пять человек — два повара, заведующая, бухгалтер и кухонный работник. Один повар был уволен приказом директора от 18 октября из-за недобросовестного отношения к своим обязанностям, другой специалист вскоре покинет рабочее место из-за проблем со здоровьем.
Сейчас еду для детей в лицее готовит заведующая столовой, имеющая поварскую специализацию, и студенты Костромского техникума торговли и питания на практике. Система работает, но очевидно, что в случае болезни единственного специалиста она даст сбой. В этом случае кормить школьников вновь придётся сухпайками.
Справка: всего в Костроме имеется 38 школ, питание 34 тысяч детей в них обеспечивают 320 специалистов.