Москва, 18 октября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Третий том книги, посвящённой расследованию убийства последнего российского императора Николая II, его семьи и приближенных, представлен Следственным комитетом России. Об этом сообщает 18 октября пресс-служба ведомства.

Царская семья

В СКР отметили, что в трёхтомном издании собраны все материалы следствия и исторические документы, связанные с гибелью царской семьи. Общество восприняло книгу «Преступление века. Материалы следствия» положительно и с интересом. Это издание — самый точный и полный источник собранной по крупицам информации.

«Благодаря проведенной кропотливой работе, современным высоким технологиям у следствия не осталось сомнений касательно версии смерти царской семьи и принадлежности останков», — подчеркнули в ведомстве.

В заключительном томе есть ответы на вопросы, поставленные в начале книги. Выводы опираются на научные исследования и итоги экспертиз, фотографии и аудиозаписи, говорится в сообщении.

Книга доступна для чтения на сайте СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Следственном комитете опровергли версию о том, что тела убитых членов царской семьи уничтожили с помощью серной кислоты и огня.

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