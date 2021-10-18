Таллин, , 15:06 — REGNUM Муниципальные выборы в Тарту ожидаемо выиграла правящая в Эстонии Реформистская партия, бессменно возглавляющая местный муниципалитет с 1997 года. Об этом сообщила Республиканская избирательная комиссия со ссылкой на итоги местных выборов.

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Отмечается, что реформисты не проиграли в студенческой столице Эстонии ни одних муниципальных выборов, в которых участвовала. На этот раз реформисты получили от избирателей 36,8% голосов и обеспечили себе 19 мандатов в горсобрании. По 8 мандатов получили национал-консерваторы EKRE и партия Eesti 200, еще по пять мандатов достались партии Isamaa и Социал-демократической партии. Центристская партия Эстонии получила в новом составе горсобрания Тарту четыре мандата. Всего в горсобрании 49 мест.

Лучший результат в личном зачете показал мэр-реформист Урмас Клаас, набравший 6 424 голоса. Кристина Каллас из Eesti 200 получила 2 993 голоса.

До нынешних выборов правящую коалицию в Тарту составляли реформисты и социал-демократы.