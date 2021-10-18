Самара, 18 октября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Пролетные строения в оба направления транспортного движения установили на путепроводе через железную дорогу на 1094 км перегона Кряж — Самара в Самарской области. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Admobninsk.ru Ремонт дороги

Сообщается, что в регионе в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» был завершен один из самых сложных этапов строительства мостового перехода через реку Самара.

Согласно проекту, здесь планируется построить четырёх — шести полосную автомобильную дорогу протяженностью 7,8 км, в составе которой три транспортные развязки: на пересечении с улицей Грозненской, на пересечении с улицей Утевской и путепровод через железнодорожные пути.

Отмечается, что основные работы на двух развязках уже завершены полностью. Сейчас подрядчик обустраивает опоры освещения, устанавливает барьерное ограждение, дорожные знаки, а также озеленяет прилегающую территорию.

На путепроводе через железную дорогу, сейчас рабочие укладывают слои дорожной одежды. Протяженность металлической конструкции путепровода составляет свыше двухсот метров. Строителями был применен метод продольной надвижки пролетов, согласно которому конструкции собирались на стапеле и с помощью гидравлического оборудования поочередно надвигались по скользящим устройствам на готовые опоры.

«Это путепровод через основной ход железной дороги Самара-Москва. В ходе строительства возникали определенные сложности, потому что движение остановить на такой важной для страны магистрали не представлялось возможным. Прорабатывали совместно с руководством железной дороги ограничения движения. Трудности преодолели. Надвижка пролётных строений полностью завершена, в конце ноября планируем запустить здесь движение», — приводит пресс-служба слова директора службы заказчика — застройщика областного министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрея Дешевых.