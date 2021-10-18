Москва, , 15:12 — REGNUM Вина за энергетический кризис на территории Евросоюза лежит на бюрократах ЕС. Об этом 18 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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Чиновники Евросоюза, вместо того, чтобы обеспечить жителей входящих в содружество стран теплоснабжением, пытаются перенаправить недовольство замерзающих граждан в сторону России, сказал эксперт.

«Пытаются европейского замерзающего потребителя, его ненависть, сконцентрировать на России, которая якобы чего-то не поставляет. Европейская бюрократия недопоставляет газ в Европу. Именно она виновата в том, что этой зимой могут быть перебои с поставками газа, газовые бунты, хаос, замерзающие европейцы. В этом нужно будет обвинять Евросоюз и всю европейскую бюрократию, которая окопалась в Брюсселе», — сказал Коротченко.

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