Сеул, 18 октября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. США заинтересованы в налаживании прочных партнёрских отношений с рядом стран, включая Южную Корею, в космической сфере. Об этом сообщает DongA Science со ссылкой на заявление главы Космических сил США генерала Джона Рэймонда.

U.S. Army Флаги США и Южной Кореи

Данное заявление он сделал 18 октября на Международном аэрокосмическом симпозиуме в Сеуле.

«Прочное партнёрство, основанным на взаимном доверии и общих ценностях, обеспечивает надёжное сдерживание. Давний союз между США и Южной Кореей является прекрасным примером этого прочного партнёрства», — заявил американский генерал.

Генерал Рэймонд также отметил, что соглашение о космическом сотрудничестве, которое он подписал с начальником штаба ВВС Южной Кореи генералом Пак Ин Хо в августе текущего года, поможет союзникам наладить более глубокое партнёрство.

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