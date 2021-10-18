Таллин, , 15:04 — REGNUM Центристская партия выиграла муниципальные выборы в Эстонии, набрав 24,4% от общего числа поданных голосов, однако утратила абсолютное большинство в Таллине и лишилась власти в Нарве. Об этом говорят итоги выборов по данным Республиканской избирательной комиссии.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Несмотря на общую победу среди партий и избирательных союзов, центристы впервые за 16 лет утратили абсолютное большинство в столичном горсобрании, где они теперь получат 38 мандатов из 79.

Это означает, сообщил портал rus.err.ee, что в Таллине будет либо образована коалиция центристов с другой партией или партиями, либо все остальные партии создадут коалицию без центристов. Кроме того, Центристская партия проиграла выборы в Нарве, получив всего 10 из 31 места. В крупнейшем городе северо-востока Эстонии победу одержал избирательный союз Катри Райк, получивший 15 мандатов. В Кохтла-Ярве центристы также лишились абсолютного большинства.

Среди общегосударственных политических сил вторую строчку на муниципальных выборах заняла возглавляющая правительство Реформистская партия, которую поддержали 17,3% из числа проголосовавших. За партию национал-консерваторов EKRE проголосовали 13,2%, а за партию националистов Isamaa — 8,4%. Еще 6% голосов получили кандидаты от новой партии «Эстония 200», которая в прошлых выборах не участвовала. 5% получили социал-демократы, а чуть более 1% — зеленые.

Явка на выборах составила 54,8%.