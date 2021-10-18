Волгоград, 18 октября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Приведены в порядок скульптуры львов, установленные на парковой лестнице Нового экспериментального театра в Волгограде, сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе администрации региона.

Https://www.volgograd.ru/ Львы у театра в Волгограда

Белые изваяния сначала очистили, затем заменили армированные части на высокопрочную стеклопластиковую арматуру. Трещины в скульптурах заполнили раствором инъекционным способом. За работами постоянно следят эксперты-реставраторы.

Фигуры львов обновили в рамках первого этапа комплексной реконструкции исторического здания Нового экспериментального театра.