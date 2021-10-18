Омск, 18 октября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. В Омске 18 октября состоялось торжественное открытие памятного знака, посвящённого 200-летию со дня рождения писателя Фёдора Достоевского. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Фёдор Достоевский

Памятный знак установили на месте каторжного острога, в котором Достоевский находился в ссылке с 1850-го по 1854 год (в северной части Театрального сквера на углу улиц Некрасова и Красина).

«По сути, как писатель Достоевский состоялся именно в Омске. Поэтому у нас особое отношение к памяти о нём», — отметил губернатор Омской области Александр Бурков, принявший участие в торжественной церемонии открытия знака.

Напомним, в центре Омска установлены два памятника писателю, действует литературный музей, его имя носят одна из омских улиц и государственный университет. В Омске издано самое полное собрание сочинений Достоевского.

Памятный знак выполнен по проекту омского скульптора Александра Капралова. Композиция представляет собой тюремную дверь и вылетающего из неё на свободу орла. За основу проекта автор взял эпизод из произведения «Записки из Мёртвого дома».

На изготовление памятного знака высотой 3,5 м и шириной 1,5 м ушла тонна металла. Его открытие входит в федеральную программу празднования 200-летия писателя.

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