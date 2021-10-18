Киев, , 15:01 — REGNUM Слова президента Украины Владимир Зеленский о возможности обмена главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в Россию в случае наличия у последнего российского гражданства, являются политической провокацией. Об этом 18 октября говорится в заявлении, обнародованном на сайте партии.

Виктор Медведчук Kremlin.ru

«Президент Украины Владимир Зеленский в интервью одному из украинских телеканалов рассказал о том циничном и возмутительном плане власти, который направлен на дискредитацию председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и нашей партии в целом. Демонстративно игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, глава государства совершенно безосновательно, не располагая никакими доказательствами и аргументами, допустил якобы существование у Виктора Медведчука гражданства иного государства, кроме украинского», — говорится в нем.

Также добавляется, что украинский президент, как считают в ОПЗЖ, этим заявлением попрал все нормы морали и показал, что готов любой ценой, невзирая на конституцию и законы страны, выдворить лидера оппозиционной политической силы из страны.

Кроме этого, отмечается, что такого рода заявления Зеленского говорят о том, что уголовные дела в отношении Медведчука «шиты белыми нитками» и действующий украинский президент пытается ограничить свободу своего оппонента, не думая «о том, к каким последствиям приведут подобные политические репрессии для мирного процесса на Украине, в частности, в «нормандском формате».

«Не вызывает сомнений, что организованное Зеленским незаконное уголовное преследование председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и заявление о возможном обмене Виктора Медведчука, которое является не чем иным, как политической провокацией, — это гвоздь в крышку гроба любых переговоров, демонстративное стремление решать вопросы путем произвола и беззакония, а не диалога», — также подчеркивается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что у него нет и не было и нет другого гражданства, кроме украинского.