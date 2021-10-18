Тбилиси, 18 октября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. В крае Кахетия на востоке Грузии, возле границы с Россией 18 октября произошло землетрясение магнитудой 3,4. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

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По данным центра, колебания земли были зафиксированы в 14:49 по тбилисскому времени (13:49 мск). Эпицентр находился в 30 километрах от города Дедоплисцкаро. Гипоцентр находился на глубине 39 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Стоит отметить, что в Грузии в 2021 году участились случаи землетрясения. Чаще всего они происходят у села Самеба в крае Квемо-Картли на юге страны. 14 октября там произошло землетрясение магнитудой 3,0.