Москва, 18 октября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла представительнице Австралии Айле Томлянович в первом круге турнира «ВТБ Кубок Кремля». Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счётом 2:6, 4:6.

Андрей Пронин ИА REGNUM Людмила Самсонова (Россия)

Самсонова шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, три ошибки подаче и 4 из 8 брейков.

Во втором круге турнира Томлянович сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

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