Ульяновск, 19 октября, 2021, 07:08 — ИА Регнум. В Ульяновской области после вмешательства прокуратуры жилищный сертификат получили вдова ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

Проверка началась после обращения в надзорное ведомство внучки 96-летней вдовы фронтовика. Прокуратура установила, что администрация Алгашинского сельского поселения Цильнинского района не принимала мер к надлежащему обследованию жилого помещения сельчанки и сочла нелегитимным решение межведомственной комиссии.

В результате прокурорского вмешательства вдове ветерана Великой Отечественной войны выдан жилищный сертификат почти на 1,5 млн рублей. Правоохранители отмечают, что на данные средства была куплена квартира в Ульяновске.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года в Ульяновске состоялось открытие улицы и мемориальной доски в честь ветерана Великой Отечественной войны и следствия Абрама Марковича Разника. Он также являлся почётным гражданином Ульяновской области.

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