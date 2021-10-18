Владимир, 18 октября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Во Владимирской области, по данным на 18 октября, первый этап вакцинации против COVID-19 прошли 352 тыс. 650 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Полностью вакцинацию против новой коронавирусной инфекции завершили 331 тыс. 893 человека.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе были выявлены 58 тыс. 788 носителей коронавируса. Скончались 2120 человек.