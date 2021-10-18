Брюссель, 18 октября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Незаконные действия Турции, нарушающие суверенные права Греции и Кипра, будут обсуждаться на Совете министров иностранных дел ЕС, который состоится в Люксембурге 18 октября, сообщил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас прессе.

Cc Υπουργείο Εξωτερικών Никос Дендиас

«Я с нетерпением жду брифинга министра иностранных дел Кипра Никоса Христодулидеса о незаконных действиях Турции в Исключительной экономической зоне Кипра (ИЭЗ), а также о незаконных действиях Турции, нарушающих суверенные права и суверенитет Республики Кипр. Это, в любом случае, связано с нарушением суверенных прав Греции и суверенитета Греции Турцией в последние несколько дней», — сказал Дендиас.

Греческий министр также упомянул о рабочем завтраке, который он организовал для министра иностранных дел Ливии Наджлы Мангуш с участием министров иностранных дел других государств-членов ЕС. На встрече, по словам Дендиаса, обсуждались все многосторонние параметры ситуации в Ливии и то, какую помощь может предложить ЕС, чтобы помочь нормализовать ситуацию и беспрепятственно провести предстоящие всеобщие выборы, а также для быстрого вывода наемников и иностранных войск из Ливии.