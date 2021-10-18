Минск, , 14:57 — REGNUM В ходе состоявшегося 18 октября в Минске мероприятия с силовиками и чиновниками Александр Лукашенко «озвучил разоблачающую информацию в отношении реальных действий Польши и Литвы в миграционном вопросе», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Рассказывая о «разоблачениях», Лукашенко сообщил: «Одной из ключевых гибридных угроз сегодня является сложная обстановка на нашей государственной границе. Польша и Литва целенаправленно обвиняют Белоруссию в якобы искусственном создании миграционного кризиса. При этом проводят спецоперации по созданию каналов убытия мигрантов из мест содержания на территорию Германии и Франции, массово и цинично нарушая права человека».

«Я это говорю для того, чтобы немцы наконец-то проснулись с французами, да и англичанами, другими странами, и посмотрели, что происходит с этими мигрантами в Польше и Литве», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

По его мнению, Польша и Литва якобы содержат «на самом деле это только пересыльные пункты» для нелегальных мигрантов. «Они специально выпускают из лагерей этих людей, понимая, что они пришли не в Польшу и не в Литву. Точно так, как в Белоруссию. Они пришли и идут дальше. Они идут в Германию, в более «теплые», как они говорят, страны. Поляки и литовцы, понимая это, их потихоньку выпускают из лагерей. И немцы уже тысячами их задерживают у себя на территории, — поведал Лукашенко. — Мы обладаем этими данными. Но прежде всего вы обладаете и меня информируете. Мы перепроверяли через несколько источников. Это действительно так».«Так вот пускай они там у себя разберутся, кто немцам и французам подкидывает этих мигрантов», — заявил Лукашенко, выступая перед офицерами КГБ.