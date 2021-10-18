Сыктывкар, 18 октября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Следком Коми проводит проверку на предприятиях, сотрудники которых могли получить поддельные сертификаты о ковид-вакцинации. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает Комиинформ.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о вакцинации

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«Потенциально рассматриваются 200 человек. Если будут выявлены факты использования QR-кода без вакцинации, это может быть рассмотрено как использование подложного документа, за что предусмотрена ответственность по ч.3.ст. 327», — пишет издание.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, факты выдачи поддельных сертификатов были выявлены в Сыктывкарской городской больнице. На заместителя главврача в связи с этим было возбуждено уголовное дело.