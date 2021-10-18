Берлин, 18 октября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Все поставщики, в том числе российский «Газпром», выполняют перед Германией обязательства по поставкам газа. Об этом официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил 18 октября на брифинге.

RudolfSimon Штеффен Зайберт

Он подчеркнул, что германское правительство очень внимательно наблюдает за ситуацией с газом и рассчитывает, что поставщики продолжат выполнять свои обязательства.

Представитель минэкономики ФРГ Сюзанне Унград сообщила, что в настоящее время уровень заполненности газовых хранилищ в стране — менее 70%, то есть он несколько снизился. Унград пояснила, что с наступлением холодов в Германии, как обычно, начали использовать «первый газ» из хранилищ.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявлял, что газохранилища заполнены на 75%, и этого объёма хватит для обеспечения населения.

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