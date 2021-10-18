Москва, 18 октября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. АвтоВАЗ представил на российском авторынке хэтчбек XRAY и кросс-хэтчбек XRAY Cross, оснащенные новой мультимедийной системой Lada EnjoY. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба компании.

Avtovaz.ru Lada XRay с новой мультимедиа

Мультимедиа EnjoY — это более упрощенная и бюджетная версия системы EnjoY Pro. Однако новая система обладает практически всеми возможностями мультимедиа с приставкой Pro.

Так, новая система мультимедиа поддерживает сервисы Apple CarPlay и Android Auto, 3D звук от ARKAMYS, а также интегрированную камеру заднего вида c динамической и статической разметкой, безопасный режим общения hands-free и сдвоенный микрофон с функцией подавления шума. Управлять мультимедиа можно будет с рулевого колеса.

«Система EnjoY оснащена 7-дюймовым экраном с современной IPS матрицей, делающей изображение ярким под любым углом обзора», — говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре 2021 года АвтоВАЗ представил на российском авторынке модель Vesta с новой мультимедийной системой EnjoY.

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