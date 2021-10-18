Москва, 18 октября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В России зафиксированы случаи попадания детей с диагнозом COVID-19 в реанимацию. Об этом 18 октября заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

Артуро Микелена. Больной ребенок (фрагмент). 1886

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«Ещё, слава Богу, редкие, но уже и летальные случаи есть», — сказал в беседе с РИА Новости Малышев.

Напомним, согласно данным оперативного штаба на 18 октября, за последние сутки в России было выявлено 34 325 новых случаев коронавируса. Это новый максимум с начала пандемии. Общее число зараженных за всё время составило 8 027 012.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения признала необходимой вакцинацию детей от коронавирусной инфекции. В обновлённых рекомендациях организации говорится, что вакцины подходят «для использования людьми в возрасте от 12 лет и старше».

Вместе с тем в ВОЗ признают, что сегодня всё ещё «необходимы дополнительные данные использования различных вакцин против COVID-19 у детей, чтобы уточнить рекомендации» в будущем.