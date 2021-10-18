Афины , , 14:55 — REGNUM Число непривитых граждан Греции, особенно тех, кому за 60 лет, остается серьезной «головной болью» для министерства здравоохранения. Об этом заявил министр здравоохранения страны Танос Плеврис, выступая на MEGA TV 18 октября.

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Он также подчеркнул, что вакцинация остается единственной жизнеспособной стратегией против COVID-19 в настоящее время, поскольку возможные методы лечения все еще «слишком далеко».

Плеврис также отметил, что, хотя до 60% населения в целом и 70% взрослого населения были вакцинированы, эти показатели неравномерно распределены по стране, причем в некоторых районах показатели вакцинации — значительно ниже.

Министр подчеркнул, что от 87 до 90% пациентов в отделениях интенсивной терапии либо не вакцинированы, либо вакцинированы не полностью.

«Гражданам очень важно знать, что в течение следующих трех-четырех месяцев нашей единственной защитой, помимо мер самозащиты, является вакцинация», — сказал он.