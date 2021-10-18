Астрахань, , 14:52 — REGNUM Бывший сенатор от Астраханской области Геннадий Горбунов скончался 17 октября на 76-м году жизни, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Астрахань Сергей Потеряев © ИА REGNUM

Геннадий Горбунов родился 1 января 1946 года в селе Рассвет Наримановского района Астраханской области. В 1980 году окончил Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства. Работал учителем в школе, механиком, инженером, председателем колхоза. В 1993—1994 годах был советником главы администрации Астраханской области по экономическим вопросам. С 1994 года по 1999 год руководил налоговой службой по Астраханской области. С июня 2000 года по декабрь 2001 года занимал должность главы управления министерства РФ по налогам и сборам. С 2001 по 2016 год занимал пост председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации РФ.

Правительство Астраханской области выразило соболезнования родным и близким Геннадия Горбунова.