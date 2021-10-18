Киев, 18 октября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Объём принадлежащего европейским компаниям газа в подземных газохранилищах Украины составляет порядка 10−15%, заявил 18 октября глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Юрий Витренко

«В наших подземных хранилищах хранят газ европейские компании. Но эти объемы составляют 10−15% от общих», — написал он в Facebook.

Он добавил, что европейские компании могут продавать этот газ на Украине, если на него будет спрос по текущей рыночной цене.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что некоторые украинские политики призывают национализировать газ в украинских ПХГ, включая тот, которые принадлежит зарубежным компаниям.