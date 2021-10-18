Москва, , 14:51 — REGNUM Минтруд РФ готовится ввести стандарты услуг в домах престарелых. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом завил глава Минтруда Антон Котяков в ходе заседания комитета Госдумы по труду и соцполитике.

Дом престарелых Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы видим потребность введения стандартизации услуг в стационарной форме независимо от организационно-правовой формы собственника того или иного стационарного учреждения. В первую очередь, это дома престарелых», — сказал Котяков.

Стандартизация необходима по содержанию услуги, наличию квалифицированного персонала, правил питания, нахождения, медицинских процедур, отметил он.

«У нас из 2200 организаций — 225 организации негосударственные и порядка 1400 — частные дома престарелых. Необходимо сформировать правила игры, чтобы они были понятны нашим гражданам», — добавил министр.

Читайте ранее в этом сюжете: Минтруд РФ готовит единую систему ухода за 43 млн пенсионеров