Москва, 18 октября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Минтруд РФ готовится ввести стандарты услуг в домах престарелых. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом завил глава Минтруда Антон Котяков в ходе заседания комитета Госдумы по труду и соцполитике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дом престарелых

«Мы видим потребность введения стандартизации услуг в стационарной форме независимо от организационно-правовой формы собственника того или иного стационарного учреждения. В первую очередь, это дома престарелых», — сказал Котяков.

Стандартизация необходима по содержанию услуги, наличию квалифицированного персонала, правил питания, нахождения, медицинских процедур, отметил он.

«У нас из 2200 организаций — 225 организации негосударственные и порядка 1400 — частные дома престарелых. Необходимо сформировать правила игры, чтобы они были понятны нашим гражданам», — добавил министр.