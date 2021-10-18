Москва, , 14:51 — REGNUM Если выбирать между партнёрством с враждебно настроенным ЕС и партнёрством с отдельно положительно или нейтрально настроенными по отношению к России странами ЕС, то надо делать выбор в пользу второго, что и происходит, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 18 октября, комментируя высказывания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Россия и Евросоюз Russiancouncil.ru

Как сообщалось ранее, Песков в интервью France 5 заявил, что Россия не стремится разобщить ЕС и хочет, чтобы входящие в него страны процветали. Москва «никому не угрожает и ищет партнеров», сказал пресс-секретарь президента.

« Я бы не стал придавать большое значение подобного рода высказываниям Дмитрия Пескова: он не специалист в вопросах европейской политики нашей страны и не его задача — прояснять нашу политику на данном или каком-то другом направлении. Его задача — поддерживать нужный имидж президента России в глазах тех, кому то или иное заявление пресс-секретаря адресовано. Европе сегодня надо послать сигнал о «белой и пушистой» России — вот он его и посылает.

На деле же, чем более сплочённым будет Европейский союз — а сегодня его сплочение возможно лишь на антироссийской основе, — тем сложнее будет иметь с ним дело России. Конкретный пример. Пошла ли России на пользу разобщённость стран ЕС по вопросу о «Северном потоке — 2»? Пошла. Если страны ЕС займут сплочённую позицию, скажем, по вопросу о поддержке украинского шовинизма и правящего в Киеве режима, это будет лучше России? Нет, это будет для нас хуже, чем нынешняя разобщённость по данным темам. Создаём ли эту разобщённость мы или она возникает объективно, другой вопрос.

Песков правильно говорит, что Москва никому не угрожает. Если, однако, ЕС будет и далее проводить враждебную нашей стране политику, он должен понимать, что дружественной наша линия в его отношении не будет.