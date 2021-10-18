Минск, 18 октября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. По итогам 2021 года ВВП Белоруссии вырастет на 2,5%. Об этом говорится в очередном обзоре Евразийского банка развития.

Apu-svao.ru Рост

Эксперты банка увидели улучшение настроений среди белорусских промышленников, а также недостаточную эффективность применяемых к Белоруссии международных санкций, которые «могут более отчетливо начать проявляться к концу года в силу отложенного характера введенных ограничений».

Экономическому росту постсоветской республики способствует рост цен на сырьё. Однако положительное влияние этого фактора на белорусский экспорт «может ослабнуть в течение 2022 года», считают эксперты ЕАБР. Они также обратили внимание на завершение «активной фазы восстановления внешнего спроса и исчерпанием эффекта низкой базы, которая была сформирована в первой половине 2020 года под воздействием первой волны пандемии и временного уменьшения экспорта белорусских нефтепродуктов и калийных удобрений».

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С учётом этих и других факторов эксперты ЕАБР сделали такой вывод по перспективам белорусской экономики: «Рост ВВП по итогам года в базовом сценарии ожидается на 2,5%».

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Напомним, накануне МВФ радикально пересмотрел свой прогноз по ВВП Белоруссии и теперь ожидает её прироста по итогам 2021 года на 2,1%. Всемирный банк также изменил свой прогноз в лучшую сторону, однако ожидает по итогам 2021 роста белорусской экономики на 1,2%. Правительство Белоруссии исходит из нового видения Александром Лукашенко перспектив экономического роста, ожидая по итогам нынешнего года роста на 3,3% вместо утверждённых президентским указом 1,8%.