Москва, 18 октября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Критика со стороны Евросоюза в адрес России и обвинения Москвы в газовом кризисе выглядят нелогичными. Об этом 18 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Pixabay.com Газ

Свою позицию он аргументировал тем, что Россия не является монополистом на газовом рынке Евросоюза. Однако к другим странам, которые поставляют газ, Евросоюз претензий почему-то не имеет.

«Меня удивляют обвинения в адрес России. Россия лишь на 40% обеспечивает потребности Евросоюза. А где критика в адрес других поставщиков, (совокупная) доля которых 60%? Есть Норвегия, есть катарский сжиженный природный газ, есть американский сжиженный природный газ. Почему ни слова критики или призывов не звучит к этим поставщикам? Такое чувство, что кричат только про российские козни», — возмутился эксперт.