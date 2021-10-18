Симферополь, 18 октября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В праздничные и выходные дни ограничения в работе детских игровых комнат на территории Крыма предлагается отменить. С такой инициативой к главе республики Сергею Аксёнову обратился председатель регионального отделения Партии Роста Юрий Ольшанский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева ИА REGNUM Детская площадка

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Он ссылается на жалобы от предпринимателей сферы досуга и развлечений. Бизнес по организации детского досуга страдает от запретов на работу и ограничений.

Предприниматели жалуются, что денег с работы в будние «не хватает даже на то, чтобы платить аренду и заработные платы сотрудникам», а «основная доля выручки приходиться именно на выходные и праздничные дни».

От властей просят найти компромисс между защитой жителей от распространения коронавирусной инфекции и сохранением предприятий сферы детского досуга.

В письме на имя Аксёнова указано, что «бизнесмены в случае введения послаблений готовы соблюдать повышенные требования СанПин, работать в масках, перчатках, вакцинировать сотрудников, а также предоставить проверяющим структурам доступ к камерам видеонаблюдения».