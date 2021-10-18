Белгород, 18 октября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. На 12-часовой график работы переходит с 18 октября кол-центр «122» в Белгороде. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Yarregion.ru Колл-центр больницы №9 в Ярославле

На горячей линии, по которой можно вызвать врача на дом или записаться в поликлинику, сейчас работают 50 операторов. Ежедневно к ним поступают около 1 800 звонков, из них 450 остаются без ответа — жители кладут трубку, не дождавшись ответа. Уже на этой неделе количество операторов увеличат до 80, к работе по приёму звонков подключат студентов-медиков. Кроме того, кол-центр переходит на 12-часовой график работы с 08:00 до 20:00 ежедневно, в ночное время включается автоответчик.

Как сообщало ИА REGNUM, кол-центр запустили в Белгороде с 1 октября 2021 года.