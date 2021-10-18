Владикавказ, 18 октября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. В правоохранительные органы Северной Осетии вслед за сообщением о минировании 42 школ поступила информация о заложенной бомбе на железнодорожном вокзале. Эта информация в настоящее время проверяется.

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«В данный момент железнодорожный вокзал проверяют из-за угрозы взрыва. Также проводится проверка некоторых торговых точек из-за сообщения о минировании», — говорится в сообщении портала «15-й Регион».

В пресс-службе МВД подтвердили оперативные мероприятия по проверке здания вокзала и других массовые мест пребывания населения. При этом уточнено, что сообщения о минировании школ не подтвердились.

«В отношении школ сообщения о минировании не подтвердились. На остальных объектах проверки продолжаются», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

Как уточнили в МВД, злоумышленники, очевидно, не учли того факта, что школы РСО-Алании с 18 октября ушли на досрочные каникулы. А после того как узнали об этом, «переключились на другие объекты с массовым пребыванием людей с целью дестабилизации обстановки». В настоящее время устанавливаются личности неизвестных, «заминировавших» ряд учреждений республики.